Кадыров поздравил Путина с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он отметил, что готов выполнить любой приказ российского главы.

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«От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Путина с убедительной победой на очередных выборах президента Российской Федерации! <…> Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале.

Он пожелал российскому главе долгих лет жизни и безграничных успехов на пути. Кадыров назвал Путина самым мудрым и дальновидным политиком современности.

Президентские выборы в России шли на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия готова окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87%. Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек, передают «Дни.ру».