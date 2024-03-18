Песков оценил законопроект об отмене решения Хрущева о передаче Крыма в состав УССР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать вопрос о необходимости признать недействительным решение передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году и завил, что Крым де-юре и де- факто является часть Российской Федерации.

Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу и размещен в думской электронной базе. В проекте прописано, что решение о включении Крыма в состав украинской ССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.

«Объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом», — добавил Песков.

В феврале первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что в 1954 году никого в Советском союзе, и в том числе в Крыму, не опрашивали на предмет передачи полуострова в состав УССР, следовательно, это решение нарушило существовавшие на тот момент процедуры и законы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.