В Крыму назвали самое важное достижение после воссоединения с Россией

Самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа, заявил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов, передает корреспондент NEWS.ru. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.

Самое важное даже не то, что построены мосты и дороги. Это важно для людей, безусловно. Но я, как человек, занимающийся политикой всю свою сознательную жизнь, хочу сказать, что мы по-прежнему едины. Вот это уникально, это нужно ценить. Мы занимаемся только проблемами Крыма и нашего государственного устройства. Мы не воюем друг с другом, не погрязли в междоусобицах и разборках, как это было в 1990-е или годы украинской действительности, — заявил Константинов.

Глава правительства Крыма отметил, что прошедшие выборы президента России подтвердили единство народа и поддержку действующего главы государства Владимира Путина. По его словам, национальный лидер протянул Крыму руку помощи.

Он понял, что такое Крым в истории России. Это очень важное понимание дано только одному человеку в нашей стране — национальному лидеру, государю. Поэтому все здорово! Впереди нас ждет много хороших событий и новостей, если мы так же будем едины, с праздником вас всех, — сказал Константинов.

18 марта 2024 года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот день символом восстановления исторической справедливости. По его словам, значение этой даты сложно переоценить.