Собянин поздравил Путина с победой на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале градоначальника.

«В марте 2024 года наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером», — написал Собянин.

По его словам, на избирательных участках в Москве и онлайн в выборах приняли участие 5,4 миллиона москвичей, из них 85,13% поддержали Путина.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным Центральной избирательной комиссии, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.