Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали помешать проведению президентских выборов в России с помощью атак беспилотников, обстрелов приграничных городов и попыток прорывов диверсионно-разведывательных групп, но это было ошибкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он указал на то, что в наиболее пострадавших регионах явка оказалась самой высокой.

«Задачей ВСУ было максимально сорвать выборы или помешать их проведению. Эта задача не выполнена, ведь они просчитались: те регионы, которые больше всего были подвержены террористическим действиям, продемонстрировали самую высокую явку, там также самой большое количество голосов, отданных за президента», — сказал Чепа.

По мнению депутата, активность действий ВСУ против приграничных регионов России должна снизиться в ближайшее время. Причиной этого, в том числе, может стать сокращение поставок вооружений со стороны Запада и большие потери.

«Наши войска также ведут регулярную работу, мы понимаем, что такие вызовы требуют новых действий. Необходимо, в частности, создать коридор безопасности, которые не позволит легко приблизиться к нашим границам, в том числе, с помощью беспилотников», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России придется создать санитарную зону на Украине из-за обстрелов приграничных регионов. Он пояснил, что речь идет о зоне безопасности, преодолеть которую будет сложно, применяя те средства поражения, используемые украинскими войсками, прежде всего западного производства.