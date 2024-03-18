Путин встретится с лидерами думских фракций и обсудит их предложения

Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями фракций в Госдуме, чтобы обсудить их предложения. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. Идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Президент учитывает и использует в работе многие такие инициативы. Диалог российского лидера с думскими фракциями Песков назвал «достаточно конструктивным».

Ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что встреча с Путиным состоится в среду, 20 марта.

Как уже писала «Парламентская газета», но состоявшихся в России президентских выборах Путин набирает большинство голосов. Зюганов уже поздравил его с победой.