Кандидат на выборах президента России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий отдал голос за себя. Отвечая на вопрос журналистов он признался, что колебался, выбирая между кандидатами в бюллетени.

«Позволил себе проголосовать за себя… Колебался, но тем не менее проголосовал за себя», — заявил Слуцкий. Его слова передают РИА Новости.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами являлись самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 80% бюллетеней набрал 87,15% голосов, и Леонид Слуцкий, получивший 3,16% голосов. А также Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 4,04% голосов, и Николай Харитонов от КПРФ — 4,22% голосов.