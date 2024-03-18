Памфилова рассказала о нарушениях на выборах президента

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в дни голосования по решению судов отстранили девять членов участковых избирательных комиссий в пяти регионах. RT на русском

По словам Памфиловой, два члена избирательных комиссий (от ЛДПР и партии "Новые люди") отстранены в Адыгее, один от партии "Справедливая Россия - За правду" и трое от партии "Яблоко" - в Санкт-Петербурге. По одному члену избиркомов (от КПРФ) отстранено решениями судов в Московской и Оренбургской областях, а также в Удмуртии. ТАСС

При этом она назвала «беспрецедентным» отсутствие сообщений о признании голосования на каких-то участках недействительным. «Мы всю ночь контролировали ситуацию, пытаясь малейший шорох отследить, что не так. У нас нет информации и не поступало», — подчеркнула Памфилова. Газета.Ru