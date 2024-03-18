Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов) . Он говорил о выдвинутой идее, с которой согласился, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент сказал о том, что «была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился».

«Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры. и также Путин не стал называть ни этого человека, ни других моделей той идеей, которая была выдана. соответственно не могу этого сделать и я», — сказал он, отвечая на просьбу предоставить более подробную информацию о переговорах.

Накануне Путин заявил, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах». По его словам, на это он был согласен.

В Кремле не стали давать оценки политической фигуре Навального*

До этого Песков сообщил, что Путин не читал колонку вдовы Навального в The Washington Post.