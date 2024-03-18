Попытки недругов Китая устроить провокации вокруг Тайваня обречены на полный провал, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе. По его словам, это территория КНР, поэтому никакие санкции не принесут результата. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. И те санкции, которые применяются в отношении Китая, для того чтобы затормозить его развитие, безусловно, обречены на полный провал, — сказал он.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. Доклад об изменениях в финансировании оборонной отрасли представил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Всекитайского собрания народных представителей. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении».

При этом военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти президента Си Цзиньпина. До этого, 31 декабря он в новогоднем обращении к нации отметил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является ничем иным, как исторической необходимостью.