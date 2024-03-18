Путин допустил создание санитарной зоны для прекращения обстрелов приграничья

В связи с постоянными обстрелами ВСУ приграничных районов России на сопредельных территориях Украины может появиться санитарная зона, сообщает газета «Ведомости», цитируя слова президента РФ Владимира Путина.

Выступая накануне в своем предвыборном штабе в Гостином дворе Путин допустил возможность присоединения Харьковской области для прекращения обстрелов со стороны Украины приграничных российских территорий.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», – заявил глава государства.

При этом президент не уточнил, какой может быть глубина вышеозначенной санитарной зоны. Однако еще в 2023 году, выступая перед журналистами, Владимир Путин отмечал, что организовать такое пространство необходимо на расстоянии, с которого «невозможно было бы доставать нашу территорию».