$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Путин указал на создание санитарной зоны между Россией и Украиной

В связи с постоянными обстрелами ВСУ приграничных районов России на сопредельных территориях Украины может появиться санитарная зона, сообщает газета «Ведомости», цитируя слова президента РФ Владимира Путина.

Путин допустил создание санитарной зоны для прекращения обстрелов приграничья
© РИА Новости

Выступая накануне в своем предвыборном штабе в Гостином дворе Путин допустил возможность присоединения Харьковской области для прекращения обстрелов со стороны Украины приграничных российских территорий.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», – заявил глава государства.

При этом президент не уточнил, какой может быть глубина вышеозначенной санитарной зоны. Однако еще в 2023 году, выступая перед журналистами, Владимир Путин отмечал, что организовать такое пространство необходимо на расстоянии, с которого «невозможно было бы доставать нашу территорию».

Политика
Владимир Путин
Украина