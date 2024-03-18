Путин получил на выборах президента рекордный уровень поддержки

Россия выбрала президента на предстоящие шесть лет. Когда подписывался номер, избирательные комиссии еще продолжали подсчеты, но уже было ясно: действующий лидер страны Владимир Путин побеждает с рекордным уровнем поддержки россиян. Более 87% - такой результат в его пользу отображался на табло ЦИК по итогам обработки 40% протоколов участковых избиркомов. И еще важный момент - решение голосовать приняли рекордное число жителей Российской Федерации. Явка на момент закрытия голосования - 74,22%.

В воскресенье, 17 марта, после начала подведения итогов голосования, Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб и встретился с волонтерами. Подробности этой встречи в завтрашнем номере "РГ".

Президентская кампания-2024 стала первым крупным мероприятием для нового зала заседаний комиссии. Здесь обновили не только дизайн, но и техническое оснащение. Фото: Олеся Курпяева

Поддержка на максимуме

В 21.00 по Москве закончили работу участки в Калининградской области - и завершилось первое в истории страны многодневное и высокотехнологичное голосование на выборах главы государства. После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова дала старт работе счетчика предварительных итогов выборов. Это - живая история, подчеркнула глава комиссии. И вскоре она объявила предварительные результаты - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 3,8%. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков - с 3,73%. И на четвертом - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 2,96%.

Цифры на табло менялись незначительно, но расклад (и примерные проценты) сохранился. Победа действующего лидера оказалась безоговорочной и рекордной. До этого максимальными были 76,69% - тоже у Путина на выборах в 2018 году. Напомним, что в 2012 году Владимир Путин получил 65,34%, в 2004-м - 71,31%, а в 2000-м - 53,4%.

Теперь Центризбиркому предстоит продолжать подсчеты - предварительные результаты обещали огласить уже сегодня. А подсчеты должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, подчеркнула Элла Памфилова.

Явка - рекордная

Тенденцией нынешних президентских выборов стала небывалая активность избирателей. Уже к 15 часам по московскому времени стало ясно, что россияне продемонстрировали большую активность, чем в ходе предыдущих выборов главы государства. В 2018 году итоговая явка избирателей на участках составила 67,54%. Результат этой кампании - 74,22%.

В истории РФ наиболее высокая явка отмечалась в 1996 году - тогда она составила 69,81%. Эта планка была взята, и активность избирателей вплотную приблизилась к показателю 1991 года, когда на участки пришли голосовать 74,66% имеющих на это право россиян. Тогда граждане, правда, голосовали за президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которую переименовали в Российскую Федерацию в декабре того же года.

Особое внимание было уделено новым субъектам Федерации, которые впервые участвовали в выборах президента. Туда отправились члены ЦИК для помощи в организации голосования, а также решения оперативных вопросов, которых в "боевой" обстановке возникало немало. Тем не менее жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей показали явку выше среднероссийской. И предварительные результаты тоже! Так, по данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал в регионе 95,23%. В ЛНР по итогам обработки всех протоколов сообщалось, что действующий президент набирает 94,12% голосов при явке 87,12%. Самая большая явка, кроме того, отмечалась в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тыве, Чечне, на Кузбассе и в ЯНАО с показателями за 90%. Цифра "за 80" для этой кампании стала обычным делом и была достигнута в целом ряде регионов.

Высокая явка является ответом всем провокаторам и дискредитаторам выборов, заявила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на этих выборах. "Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил, - заявила Памфилова. - В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор". Другими факторами роста явки стало проведение выборов в течение трех дней - у избирателей появилась возможность сделать выбор в удобное время. В 29 регионах можно проголосовать и в онлайн-режиме. Кроме того, работает механизм "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по месту пребывания.

После обработки 40% протоколов Владимир Путин лидировал с результатом 87% голосов

Голоса из интернета

В предыдущие кампании у избирателей, правда, не было таких удобств. Важным фактором для роста явки стало дистанционное электронное голосование. И в этом плане - еще один рекорд. Явка избирателей на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%, сообщил в ходе заседания ЦИК РФ глава Минцифры России Максут Шадаев. Такая доля проголосовавших - от общего числа подавших заявления на федеральную ДЭГ.

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов подтвердил, что показанная активность - лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и мире. "У нас зарегистрировалось и смогло принять участие в федеральной системе ДЭГ 4 млн 767 тыс. 974 избирателя",- сообщил он. Причем онлайн-голосование обошлось без существенных сбоев. Платформа выдержала не только высокие нагрузки, особенно в первые часы работы, но и хакерские атаки. По данным Эллы Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования - 215 тысяч атак, почти 65 тысяч - на портал наблюдения за ДЭГ.

Как пояснили в ЦИК, на портал дистанционного электронного голосования приходят голосовать самые мотивированные россияне, поэтому явка на ДЭГ более чем 90% ни у кого не вызывает ни удивления, ни сомнений.

В этот раз на федеральной платформе ДЭГ голосовали: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также НАО и город Севастополь.

Участки под присмотром

О небывалой явке на выборах заявили и наблюдатели. Всего направления на участки получили более 330 тысяч человек,156 тысяч - от общественных палат, остальные - от кандидатов, их партий и доверенных лиц.

"Самое главное - беспрецедентный уровень явки пришедших на выборы или проголосовавших дистанционно. За десять лет, что мы в Общественной палате занимаемся наблюдением, мониторингом, общественным контролем за выборами, такой большой явки мы не видели", - сказал на брифинге в Ситуационном центре ОП РФ руководитель рабочей группы палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Голосовать приходили целые семьи в полном составе. "Посмотрите на их счастливые лица: люди верят в себя, люди верят в свою страну" - так определила эту тенденцию Элла Памфилова. Фото: Татьяна Андреева

Информационная и террористическая война против России, даже удары, которые наносятся по новым территориям, и другие действия спецслужб Украины и Запада дали обратный эффект - народ России демонстрирует сплочение, указал эксперт.

Понаблюдать за ходом президентской кампании в Россию приехали и зарубежные специалисты. "Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран, - рассказала глава комиссии Элла Памфилова. - Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране". Еще 185 экспертов из 58 стран мира пригласила Общественная палата РФ. "Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран", - резюмировала председатель.

В понедельник в Информационном центре ЦИК иностранные наблюдатели, в том числе от ШОС и СНГ, расскажут о своих впечатлениях от выборов президента России.

Из недружественных стран представители тоже приехали. И были настроены дружественно! Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил, в частности, международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин.

"Честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", - сказал он.

Тенденцией нынешних президентских выборов стала небывалая активность избирателей. Предварительно явка составила 74,22%

Российские наблюдатели уже вынесли вердикт. Выборы президента в России состоялись, избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с законом. Об этом говорится в заявлении временной рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан.

Общественники не зафиксировали на выборах президента РФ грубых нарушений, которые могли бы поставить под сомнение их итоги, сообщил федеральный координатор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), зампред движения "Корпус "За чистые выборы" Алексей Песков. "Сейчас на нашей карте уже больше 170 тыс. сообщений. Основная масса сведений - это позитивные сообщения. Сигналов о проблемах менее 0,1%", - сказал Песков. Они держатся на контроле, заверил он.

Также стало известно, что правоохранительные органы не выявили нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на выборы президента России. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Провокаторам ответили

Еще до начала голосования в Центризбиркоме открылась "горячая линия", связь с регионами поддерживали Ситуационный центр ОП РФ и эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и СПЧ.

Так, поступили сообщения о попытках поджогов на избирательных участках в нескольких регионах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, местные комиссии уже сообщили, что на результаты голосования эти инциденты существенного влияния не окажут: только 214 бюллетеней из пострадавших ящиков оказались нечитаемыми, остальные будут учтены в итоговых протоколах. Но происшествия на участках уже получили моральную и еще получат юридическую оценку. "Мы впервые столкнулись с такими провокациями, как порча бюллетеней. Причем злоумышленники пытаются испортить так, чтобы их нельзя было восстановить. Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право",- считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как на праздник

Выборы президента России стали очень личным событием для граждан: в первые два дня на участки приходили молодожены, о необходимости исполнить гражданский долг не забывали и роженицы. Несколько таких историй рассказала в Информационном центре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас в 17 субъектах Российской Федерации люди, наши молодые граждане, решили как раз провести свои бракосочетания, не просто бракосочетания, но еще и обязательно усилить, чтобы на всю жизнь это было историческое событие в их жизни, тем, что они приходили буквально с церемонии бракосочетания на избирательные участки, голосовали", - сказала она.

Такие истории и фото пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Коми, Краснодарского и Камчатского краев, Волгоградской, Саратовской, Омской, Самарской областей и других регионов. "Посмотрите на их счастливые лица: люди верят в себя, люди верят в свою страну", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Элла Памфилова: Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно

Еще одна примечательная история случилась в Северной столице. "В первый день выборов, 15 марта, петербурженка Надежда Барабанова оказалась в роддоме, там женщина родила, - рассказала Элла Памфилова. - Мать-героиня воспользовалась своим избирательным правом и поставила галочку в бюллетене прямо в стенах роддома". Фото голосующей избирательницы показали на экране в Инфоцентре ЦИК.

"Важно, когда люди очень серьезные, значимые для них события приурочивают к выборам и связывают важные события личной жизни с важными событиями для всей страны", - прокомментировала Элла Памфилова. Она пожелала всем избирателям, "кто любит Россию, кто переживает за ее настоящее и будущее", чтобы они не встречали никаких препятствий для голосования.

Тем временем

Вместе с остальной страной волеизъявление делали главные лица прошедшей кампании - кандидаты в президенты. Действующий глава государства Владимир Путин решил идти в ногу со временем и свой голос отдал еще в пятницу онлайн, не выходя из рабочего кабинета загородной резиденции в Ново-Огареве.

Его соперники доверились старому проверенному способу и лично отправились на избирательные участки, чтобы опустить бюллетень в избирательные урны. Кандидат от ЛДПР, лидер партии Леонид Слуцкий на столичный участок в школе N 1236 пришел вместе с мамой в субботу. "Мы провели президентскую кампанию успешно, ярко, люди говорят об этом, - заявил он журналистам после сделанного выбора. - Мы еще раз подтвердили, что являемся надежной политической силой, которая, как учил нас великий Жириновский, доходит до каждого человека, каждой семьи".

Два других кандидата в президенты над своим решением думали до последнего дня. Представлявший КПРФ депутат Госдумы Николай Харитонов проголосовал в воскресенье в Западном административном округе Москвы. Он заметил, что избирательная кампания проходит в непростых условиях, но, как и во все трудные времена, многонациональный народ России консолидировался, как никогда.

Единственным из кандидатов, кто голосовал не в Москве, стал Владислав Даванков от "Новых людей". Со своим конституционным правом он отправился в родной Смоленск на избирательный участок в родной школе. После голосования Даванков собирался встретиться с друзьями, а потом только оставалось ждать результатов.