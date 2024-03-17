Действующий президент России и самовыдвиженец на выборах президента РФ Владимир Путин дал первые комментарии после завершения голосования. В своем штабе он сказал, что есть условия для того, чтобы Россия стала сильнее.

«Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее», — приводит слова Путина РИА Новости.

С победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает МИД Страны.