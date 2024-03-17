Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Поздравление Мадуро распространил венесуэльский МИД, пишет ТАСС.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с триумфом на выборах и его переизбранием в качестве президента Российской Федерации на период 2024–2030 гг», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин получил 87,26% голосов по итогам обработки 60,09% протоколов.

Николай Харитонов от КПРФ получает 4,18% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» набрал 3,99% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,12%.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.