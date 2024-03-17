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Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом проведение второго тура исключено.

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России
© РИА Новости

По итогам обработки 59,17 процента протоколов действующий глава государства набирает 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов. Если ни один из участников кампании не достиг такого показателя, то через 21 день состоялся бы второй тур выборов. В новейшей истории России такое происходило только один раз — на выборах главы государства в 1996 году.

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