Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом проведение второго тура исключено.

По итогам обработки 59,17 процента протоколов действующий глава государства набирает 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов. Если ни один из участников кампании не достиг такого показателя, то через 21 день состоялся бы второй тур выборов. В новейшей истории России такое происходило только один раз — на выборах главы государства в 1996 году.