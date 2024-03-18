Слуцкий прокомментировал итоги выборов президента РФ

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что доволен итогами выборов президента РФ. Его слова приводит ТАСС.

Кандидат из рядов ЛДПР на выборах назвал кампания по выборам президента РФ «исторической» и заявил, что она подтвердила авторитет «лидера нации» Владимира Путина, вокруг которого страна «консолидировалась».

«Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — заявил он.

В качестве успеха Слуцкий назвал победу на выборах в Луганской народной республике, Чечне, Приморье, Ставрополье, Запорожской и Тюменской областях, ЯНАО и на Чукотке.

По словам политика, на выборах он голосовал за себя, несмотря на то, что у него были колебания на этот счет.

До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал победу Путина на выборах историческим моментом.

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.