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Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что доволен итогами выборов президента РФ

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что доволен итогами выборов президента РФ. Его слова приводит ТАСС.

Слуцкий прокомментировал итоги выборов президента РФ
© globallookpress.com

Кандидат из рядов ЛДПР на выборах назвал кампания по выборам президента РФ «исторической» и заявил, что она подтвердила авторитет «лидера нации» Владимира Путина, вокруг которого страна «консолидировалась».

«Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — заявил он.

В качестве успеха Слуцкий назвал победу на выборах в Луганской народной республике, Чечне, Приморье, Ставрополье, Запорожской и Тюменской областях, ЯНАО и на Чукотке.

По словам политика, на выборах он голосовал за себя, несмотря на то, что у него были колебания на этот счет.

До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал победу Путина на выборах историческим моментом.

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.

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