ЦИК обработал 50% протоколов

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах 2024 года, набирая 87,34% по итогам обработки 50,02% протоколов. За него уже подано более 33,95 млн голосов граждан, следует из данных, опубликованных на информационном табло в ЦИК РФ.

На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,11% голосов, за ним следует кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 4,01% голосов. На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.