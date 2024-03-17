Памфилова похвалила всех членов избирательных комиссий

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего», — сказала Памфилова.

До этого сообщалось, что закрылись избирательные участки в регионах, живущих по московскому времени. Голосование завершено в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 мск общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 73,33%.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).