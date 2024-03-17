Памфилова огласила данные по выборам по итогам обработки 24,4% протоколов

Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.

Памфилова: Путин набирает 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов.

Владислав Даванков от «Новых людей» получает, предварительно, 3,73% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96%.

Ранее в МИД заявили, что российским оппонентам на Западе не удалось сорвать выборы президента России за рубежом.