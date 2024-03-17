ВЦИОМ обнародовал результаты экзитполов на выборах президента РФ

Кандидат-самовыдвиженец, действующий президент РФ Владимир Путин займет первое место на выборах главы государства, он наберет 87% голосов. Об этом свидетельствует экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные есть в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье - Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

Опрос проводился на выходе с избирательных участков 15-17 марта.