МИД: РФ не простит Прибалтике действия по срыву выборов президента России

Действия властей стран Прибалтики по срыву выборов президента Российской Федерации нельзя прощать, российская сторона будет обращаться в международные инстанции. Об этом сообщил в ходе брифинга посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии министерства иностранных дел России по выборам Геннадий Аскальдович, передает ТАСС.

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«Предполагаем, что такие обращения последуют в международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать», — сказал он.

Кроме того, Аскальдович поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, которая «поехала на приграничье, смотрела, как там проходит голосование соотечественников из сопредельных стран».

«Поддержала их, обратилась уже к комиссару ООН по правам человека. Мы вместе и дальше будем с ней работать, для того чтобы защитить наших граждан», — добавил замглавы комиссии МИД РФ по выборам.

До этого сообщалось, что в Латвии у российских избирателей изымают латвийские документы.