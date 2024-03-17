МИД Румынии выразил недовольство послу РФ из-за заявлений о золоте

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы «румынского золота», сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В ведомстве пояснили, что послу было передано глубокое недовольство румынской стороны «искаженным, усеченным и несоответствующим» способом рассмотрения российскими официальными лицами важных тем, берущих свое начало в историческом прошлом.

В годы Первой мировой войны Российская империя на фоне тяжелого положения на фронте согласилась принять у Королевства Румыния ценности, золотой запас (91,5 тонн), архивы и предметы культуры. В 1935 и 1956 годах СССР вернул часть ценностей в страну.

В 2024 году депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии оставшиеся ценности. Москва ответила на заявление Брюсселя решительным отказом.

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Так, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что РФ не намерена рассматривать претензии недружественных стран на фоне текущей международной повестки и в связи с отсутствием диалога.