Стали известны планы Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин в течение следующей недели проведет ряд совещаний и примет участие в коллегии ФСБ. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

В числе других мероприятий в графике главы государства — экономические совещания по развитию конкретных секторов в развитие положений послания Федеральному посланию, а также совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина напряженный график поездок, который сохранится и после президентских выборов.

7 марта президент РФ сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно». По словам Путина, во время нахождения с близкими он старается делать вид, что все нормально, но в эти моменты знает, что ему будут поступать звонки.