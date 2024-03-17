В Госдуме прокомментировали идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ

Президента Франции Эммануэля Макрона в 2024 году «штормит», он постоянно что-то предлагает, но его идеи невозможно воспринимать серьезно, полагает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом пишет РИА «Новости».

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Накануне французский лидер заявил, что предложит сторонам конфликта прекратить огонь на время Игр в Париже.

Вместе с тем, заметил парламентарий, инициатива Макрона по прекращению огня заслуживает внимания. Он добавил, что ее следует рассмотреть внимательно, изучить, кто и как намеревается ее воплощать, выяснить, не приведет ли реализация идеи к дополнительным жертвам.

По его мнению, предложение о мирных переговорах следует воспринимать положительно только в том случае, если стороны серьезно относятся к достигнутым договоренностям, «а не как Франция с Германией предавали Минские соглашения».

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Напомним, что Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.