Посольство РФ требует сурового наказания за попытку поджога здания в Молдавии

Российская сторона осудила попытку поджога Консульского отдела посольства РФ в Кишиневе, где работает избирательный участок. Как сообщили сотрудники дипломатического представительства, работа на избирательном участке продолжается в штатном режиме.

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«Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“», — сообщили в посольстве РФ.

Там поблагодарили граждан за мужество и гражданскую сознательность.

По информации представительства, избирательный участок работает в штатном режиме.

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«Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — сказали в ведомстве.

Ранее 40-летний житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе. Он заявил, что он «выступает против России». Инцидент попал на видео, передает Пятый канал. Злоумышленника задержали, когда он пытался убежать с места происшествия.