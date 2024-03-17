В Крыму выразили опасения за судьбу «скифского золота»

Вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов выразил надежду, что аукционные дома в странах Запада, руководствуясь нормами международного права, не станут торговать предметами из коллекции скифского золота, принадлежащей музеям полуострова.

"Наши музеи продолжают настоятельно требовать возвращения коллекций скифского золота, являющихся народным достоянием крымчан. Эти требования основываются на международном законодательстве, запрещающем лишать народы их культурных ценностей, отбирать их у регионов, где они найдены и разрывать музейные коллекции. Кроме того, крымские музеи подписывали прямые договоры с амстердамским музеем, где сказано об обязательстве последнего вернуть экспонаты конкретным музеям. Аукционные дома на Западе хорошо знают законодательство, запрещающее торговать незаконно отторгнутыми или вывезенными предметами. Они будут опасаться это делать публично", - сказал Мурадов в беседе с ТАСС.

Однако он не исключил, что украинские власти будут обосновывать решением амстердамского суда свое право на незаконную торговлю крымскими сокровищами. "Такая трактовка может устроить и аукционные дома из недружественных стран", - уточнил Мурадов.

Постпред призвал всех специалистов по культурным ценностям в стране и в мире следить за ситуацией с продажей скифского золота и незамедлительно сообщать крымчанам, если будет замечено что-то подозрительное.

"Угроза исчезновения отдельных предметов коллекции есть, но полагаю, что ее большая часть вернется домой в результате достижения целей нашей спецоперации на Украине", - добавил Мурадов.

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В Крыму объяснили, когда скифское золото вернется в Россию

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. В феврале 2024 года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал ТАСС, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ с целью оспорить решение о передаче скифского золота Украине.