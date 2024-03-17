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Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России

С Москвой обсуждается вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Парламента Алана Алборова.

Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России
© РИА Новости

По его словам, все вопросы обсуждаются в тесной координации с РФ с учетом двусторонних отношений и договоров.

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«Южная Осетия и Россия по всем договорам проводят совместную скоординированную внешнюю политику. Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли [о присоединении к РФ] мы это сделаем», — отметил он.

В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России.

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