Аксенов заявил о планах увечить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Количество пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено в летний сезон. Об этом рассказал в интервью "Известиям" глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры", - сообщил он.

Аксенов отметил, что альтернативным маршрутом через новые территории РФ в Крым в 2023 году воспользовались 14% туристов.

"Но нужно иметь в виду, что по пути следования расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан и документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. Водителям рекомендуется соблюдать требования этих служб", - добавил глава Крыма.

Ранее в беседе с ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов отмечал, что альтернативный сухопутный транспортный коридор в Крым станет одним из ключевых драйверов экономического роста. Дорога "Новороссия" по маршруту Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь со временем может стать полноценной федеральной четырехполосной трассой по аналогии с трассой "Таврида", этот вопрос сейчас прорабатывается властями.

Аэропорт Симферополя закрыт в связи с действующими мерами безопасности на фоне проведения специальной военной операции. Туристы и жители Крыма пользуются автомобильными и железнодорожными путями сообщения, основным из которых является дорога по Крымскому мосту.