Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Дмитрия Пескова.
Подробности переговоров не сообщаются.
Последний раз президенты двух стран общались по телефону 2 марта. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, а также ключевые аспекты международной политики.
Ранее Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета и утвердили план развития Союзного государства.
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