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Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Дмитрия Пескова.

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
© Lenta.ru

Подробности переговоров не сообщаются.

Последний раз президенты двух стран общались по телефону 2 марта. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, а также ключевые аспекты международной политики.

Ранее Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета и утвердили план развития Союзного государства.

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