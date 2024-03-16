Названо время объявления первых результатов выборов президента России

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что первые результаты выборов президента России ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени. Его слова передает ТАСС.

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«Первые результаты после 21:00 [17 марта]. Так по закону», — назвал время объявления результатов Булаев.

Он объяснил, что раскрыть результаты можно будет после прекращения работы всех избирательных участков в России.

Ранее сообщалось, что избирательный участок в Крыму посетил известный российский режиссер Никита Михалков. Он предположил, что отданный им голос «присоединится к миллиону».

До этого 16 марта Булаев раскрыл, что на момент 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77 процента. Он уточнил, что названные данные учитывали и тех, кто проголосовал дистанционно.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов.