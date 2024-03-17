Захарова отметила очередь на голосование в посольстве РФ в Бангкоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на очередь из желающих проголосовать на выборах президента в посольстве РФ в Таиланде.

"Таиланд не сдается. Очередь на голосование в Бангкоке. Посольство работает на полную мощность", - написала она в Telegram-канале, приложив фотографии.

16 марта из-за большого количества желающих голосование в Паттайе было продлено на два часа - до 20:00 местного времени (16:00 мск). При этом в МИД сообщили, что "в случае необходимости рассматривается возможность дополнительного продления еще на два часа, до максимально допустимого законом предела". Кроме того, участковая избирательная комиссия посольства направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования с соответствующими запасами избирательной документации.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.