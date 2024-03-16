МИД назвал страну, где не удалось организовать голосование на выборах президента РФ

Участок для голосования на выборах президента Российской Федерации не удалось открыть лишь в одной стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Газете.Ru», что голосование не удалось провести в Палестине.

«[Это] Палестина. [Не удалось] из-за чрезвычайной обстановки», — уточнила дипломат.

До этого Мария Захарова сообщила ТАСС, что количество участков для голосования за рубежом было сокращено из-за того, что «было сокращено количество наших загранучреждений в странах коллективного Запада».

«Мы развернули участки, несмотря на то, что понимали, какие есть риски. Голосование проходило и досрочно, было и выездное голосование. <…> При этом количество стран, где выборы наши проходят за рубежом, — оно практически идентично: минус одна страна всего лишь», - отметила представитель МИД, комментируя организацию голосования россиян за рубежом.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ЦИК: в странах Балтии удалось открыть четыре избирательных участка из 19

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