С момента возвращения Крыма в состав России в регионе удалось решить многие проблемы, доставшиеся «в наследство» от Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По словам главы МИД, в Крыму реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению полуострова, его дальнейшему встраиванию в политико-правовое и социально-экономическое пространство страны и повышению качества жизни населения.

Лавров также подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, и вопрос о его принадлежности закрыт. Он отметил, что у жителей полуострова имеются четкие перспективы дальнейшего развития региона и они «могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом».

Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму.