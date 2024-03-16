Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к 10-летию «Крымской весны» заявил, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД отметил, что за десять лет Россия смогла решить многие проблемы, которые достались региону в наследство от Украины.

«Имея четкие перспективы дальнейшего развития, крымчане могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом», — пояснил Лавров.

Дипломат напомнил, что ровно 10 лет назад, 16 марта 2014 года, крымчане самостоятельно, осознанно определили свое будущее.

Путин заявил о «наезжавших на Крым нациках»

Министр поздравил всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией и пожелал им доброго здоровья и процветания.