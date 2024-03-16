Глава ВЦИОМ: явка на выборах превзошла ожидания социологов

Явка на выборах президента России в первый день оказалась выше, чем ожидали социологи. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"В первый день не скажу, что молодежь в основном пошла, в основном пошли люди среднего возраста. Мы, кстати, ожидали гораздо меньшей явки в первый день. Это я про страну нашу большую, Россию, потому что мы по всей стране работаем. Вот, мы ожидали, что будет ниже явка, но она сильно выше наших ожиданий. Про молодежь пока говорить рано. Надо еще подождать день-другой", - сказал Федоров.

Общая очная явка на выборах президента РФ по состоянию на 11:00 мск составила 37,17%, следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ. Более 80% зарегистрированных россиян на платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на 11:00 мск также приняли участие в выборах, сообщает Минцифры РФ.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.