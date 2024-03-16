Очная явка на выборах Президента России превысила 40 процентов

Очная явка на выборах Президента России по состоянию на 13:32 по московскому времени составила 40,05 процента. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 марта.

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При этом в Чукотском автономном округе и Республике Тыва на участки пришли более 75 процентов избирателей. Не меньше половины совершеннолетних россиян сделали свой выбор в Красноярском крае, Бурятии и Хакасии, на Сахалине, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской, Белгородской и Омской областях.

В большинстве регионов РФ участки посетили от 25 до 50 процентов избирателей. Меньше четверти жителей сделали свой выбор в Московской, Владимирской и Псковской областях.

Как писала «Парламентская газета», по состоянию на 10:00 по Москве явка в России превышала 38 процентов, но с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Спустя час на платформе сделали выбор 82 процента из зарегистрированных пользователей. Отдать голос за одного из четырех кандидатов россияне могут до 20:00 воскресенья.