Дальний Восток лидирует по явке избирателей на выборах Президента РФ

Сегодня второй день голосования на выборах Президента РФ и Дальний Восток показывает тренд высокой явки избирателей. На более чем на 400 участков она составила 100%. Сейчас избирательные участки уже закрылись на Чукотке и Камчатке, а также на Сахалине.

В других российских регионах голосование продолжается. Участие в выборах президента принимают также политики и другие известные люди.

Глава правительства Михаил Мишустин выбрал дистанционный формат. Он проголосовал онлайн в своем рабочем кабинете. Официальный представитель МИД Мария Захарова пришла на один из участков в Москве и заполнила бумажный бюллетень. Актер Сергей Безруков проголосовал в Иркутске. В сибирский город он приехал на детский фестиваль. А ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский принял участие в выборах на участке в одной из столичных школ.

Голосование проходит с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Те, кто выбрал дистанционное голосование, могут сделать это курглосуточно.