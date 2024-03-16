ЦИК: в странах Балтии удалось открыть четыре избирательных участка из 19

В странах Балтии было открыто значительно меньше избирательных участков, чем в 2018 году, рассказал член ЦИК РФ Павел Андреев. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в Латвии, Литве и Эстонии диппредставительство смогло образовать только четыре участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году.

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается и в ряде других стран. Так, на выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии были открыты 27 избирательных участков, 3 из них — на территории Молдавии, еще 24 — на территории Приднестровья.

В этом году в Молдавии откроют только 1 избирательный участок, в российской дипмиссии в Кишиневе. В Приднестровье 17 марта будут открыты шесть участков. Они будут работать только один день.

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Напомним, что выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.