В Крыму объяснили, когда скифское золото вернется в Россию

Коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, когда будут выполнены цели специальной военной операции на Украине. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Главное условие — наша скорейшая победа и выполнение целей СВО, освобождение украинской земли от нацистских преступников», — сказал Мурадов.

По его словам, крымчане настойчиво и последовательно требуют возвращения украденных артефактов.

Мурадов отметил, что сейчас киевский режим пытается незаконно вывезти культурные ценности Крыма в европейские страны. Это свидетельствует о «вековой традиции Запада — ограблении колониально зависимых территорий».

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В 2013 году четыре крымских музея отправили в Германию и Голландию экспонаты для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». В 2023 году суды Нидерландов передали коллекцию Киеву. Музеи Крыма подали иски к Украине и Нидерландам в ЕСПЧ.

Экспонаты принадлежат четырем российским музеям. Это Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический».