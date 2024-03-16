НОМ не выявил грубых нарушений, влияющих на ход и итоги выборов президента

Общественники не выявили в первый день президентских выборов грубых нарушений, способных влиять на ход и итоги голосования. Об этом сообщил федеральный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алексей Песков в ходе стрима из ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

"Грубых нарушений, влияющих на ход и итоги выборов, не зафиксировано", - сказал Песков.

Он отметил, что есть единичные случаи, связанные с провокациями.

"В ходе минувшего дня голосования мы фиксировали несколько случаев с попытками поджога. Например, в городе Асбесте (Свердловская область) 18-летняя избирательница с медицинской маской на лице проголосовала и бросила в холле дымовую шашку. Подобных ситуаций было несколько. Мы фиксируем, что все эти ситуации объединяет то, что правоохранительные органы нивелируют все риски и ведут сейчас проверки", - сказал Песков.

Он отметил, что было получено несколько заявлений с информацией о возможных вбросах.

"Но ни одна информация не подтвердилась, имеет место провокационная составляющая, когда создатели фейков выдают процедуру, регламентированную законом - ввод избирательных бюллетеней в КОИБы после закрытия избирательного участка - за вбросы", - пояснил Песков.

Информационные провокации также практически не фиксируются.

По его словам, наблюдатели во второй день голосования, так же как и в первый, фиксируют порыв, с которым люди идут голосовать целыми семьями, в национальных костюмах.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента страны. ТАСС - федеральный информационный партнер ситуационного центра ОП ПФ.