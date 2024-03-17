Как прошли выборы президента России: главное за три дня

В России завершились трехдневные президентские выборы. Избирателям предстояло выбрать, кто из четырех кандидатов займет место президента страны. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU рассказывает о выборах в 2024 году.

Рекорды выборов 2024

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на президентских выборах России на момент 15:45 по мск достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее в Центризбиркоме сообщали, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%.

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Четыре региона страны показали больше 90% явки:

Кемеровская область — 95,25%;

Чеченская республика — 95,2%;

Тыва — 94,05%;

ЯНАО — 92,5%.

В новых российских регионах впервые прошли выборы президента РФ. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР достигла больше 80%.

Первые день голосования

На избирательных участках России наблюдалась необычная активность: избиратели приходили голосовать, переодетые в костюмы известных киногероев и мультфильмов. В Югорске голосующий в костюме Чебурашки раздавал апельсины, а в Тюмени женщина, пришедшая в образе Барби с дочкой, стремилась заинтересовать ее выборами. В Бурятии и Якутии избиратели также использовали костюмы для выражения своей гражданской позиции. Известные российские артисты, включая Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова, приняли очное участие в голосовании, в то время как рэпер Тимати и певица Диана Гурцкая отдали предпочтение электронному голосованию, подчеркивая его удобство и доступность.

Памфилова рассказала о нарушениях на выборах президента

Владимир Путин также принял участие в голосовании. Он впервые проголосовал в режиме онлайн с помощью ДЭГ.

Общественная палата РФ и Избирком зафиксировали провокации на избирательных участках, включая использование зеленки и поджоги. Глава Центризбиркома Элла Памфилова осудила эти действия и предупредила о возможной уголовной ответственности за попытки сорвать выборы. По словам заместителя руководителя Московской избирательной комиссии Дмитрия Реута, испорченные бюллетени будут сохранены, если возможно учесть голоса.

Второй день голосования

На выборах президента РФ активно участвовали известные личности, среди которых были народная артистка РФ Лариса Долина, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, режиссер Никита Михалков и блогер Анастасия Ивлеева. Спортсмены и тренеры сборной России, гимнастки и руководитель сборной по художественной гимнастике Ирина Винер также выразили свою гражданскую позицию на голосовании. Продюсер DJ Smash и глава Чечни Рамзан Кадыров также проголосовали.

На избирательных участках в различных регионах России произошли ЧП. В Тюменской области студент использовал пиротехнику, в Екатеринбурге и Свердловской области пытались испортить бюллетени зеленкой, а в Республике Алтай и Зеленоградске подобные действия были предотвращены. Нарушителей задержали, а испорченные бюллетени подлежат экспертизе.

Помимо инцидентов, выборы отметились яркими моментами: жители Башкирии пришли в национальных костюмах, в Кургане встретили Чебурашку, а в Екатеринбурге произошло предложение руки и сердца. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Красов, которому уже 99 лет, решил не пропускать выборы и отказался голосовать на дому. Ветеран лично пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать ради будущего страны.

Третий день голосования

В Перми, где размещался один из избирательных участков, пенсионерка подорвала петарду. По предварительной информации, ей оторвало руку, сообщил telegram-канал Baza.

Журналист издания «Фонтанка» был задержан у избирательного участка, расположенного на Невском проспекте. По информации главы УИК, корреспондент якобы вел себя неадекватно: размахивал руками, использовал ненормативную лексику и беспокоил окружающих, чем нарушил избирательные права других граждан.

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Мотивы подростка выясняются, с девочкой работают сотрудники полиции.

Наблюдатель избирательного участка в Тюмени сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Девушка согласилась выйти замуж за тюменца.

Как прошло голосование за рубежом

Избирательные участки для россиян открыты по всему миру в 144 странах, но количество их уменьшилось по сравнению с 2018 годом из-за сокращения числа диппредставительств, как отметил член ЦИК Николай Булаев. Например, в Германии число участков снизилось до двух.

При этом по информации посольства РФ в Латвии, в стране введена проверка документов у россиян при голосовании. По данным МИДа, почти 250 тысяч россиян проголосовали за границей. В ОАЭ, США, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии были длинные очереди на избирательных участках.

Когда будут результаты

ВЦИОМ и ФОМ провели экзитполы (опросы граждан на выходе с избирательных участков — прим. URA.RU) на выборах, и их результаты станут доступны после закрытия участков в Калининградской области, то есть после 21:00 по московскому времени. С этого же времени начнется поступление и обработка данных с избирательных бюллетеней с Дальнего Востока. ЦИК должна утвердить итоговые результаты выборов не позднее 28 марта 2024 года.