Памфилова проголосовала на выборах президента РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра), передает корреспондент ТАСС.

"На участке [есть] все, что положено. Все как надо организовано", - сказала она журналистам после голосования.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.