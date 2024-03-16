Захарова ответила Армении на сомнения в искренности РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что история дала ответ на сомнения Армении в искренность намерений России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Москва уже прошла «проверку на прочность» в отношениях с Ереваном.

Она подчеркнула, что Россия, «по-настоящему останавливала кровопролитие» и «по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями», что отличает ее от Запада. Также дипломат напомнила, что на фоне обострения конфликта в регионе Россия приняла значительное число беженцев из Армении.

До этого в МИД РФ прокомментировали возможность выхода Армении из ОДКБ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.