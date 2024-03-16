В МИД РФ назвали возможную причину выхода Армении из ОДКБ

Возможный выход Армении из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть основан на реальных нуждах страны, это решение не относится к исконным национальным интересам республики и приготовлено где-то в Брюсселе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат отметила, что каждая страна вправе выбрать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, однако это нужно делать с опорой на реальность и настоящие нужды страны. По ее словам, не стоит искушаться западными сценариями, заигрывание в это может быть очень опасным, поскольку речь идет о вопросах безопасности.

«Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было», — высказала свое мнеие Захарова.

12 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если представители организации не ответят на поднятые Ереваном вопросы.

Пашинян высказался о судьбе российской военной базы в Армении

По его словам, на момент острой фазы конфликта Армении и Азербайджана из-за принадлежности Нагорного Карабаха ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Ереван, пояснил армянский премьер, просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности. В МИД РФ назвали заявления Пашиняна об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.