В Думе подготовят проект о наказании за попытку сорвать выборы

В Госдуме РФ готовится законопроект о наказании за попытку сорвать выборы. Об этом рассказала депутат от Челябинской области, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

«В Думе подготовят проект о наказании до восьми лет за попытку сорвать выборы», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на депутата.

Речь идет о попытках поджога или иных общеопасных способах срыва.

В России стартовали выборы президента. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Между тем прошло несколько случаев провокаций и попыток сорвать выборы. В Москве, Воронежской, Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии избиратели заливали урны для голосования зеленкой. В Когалыме (ХМАО) и Москве сообщалось о поджогах на избирательных участках. В Ижевске (Удмуртия) 15 марта правоохранители задержали женщину, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.