Антонов: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов

Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и «провокационными подходами» в публичных местах. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация вокруг посольства «действительно непростая».

«Речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Также Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников российского диппредставительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы.