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В России отреагировали на украинский план Б при отсутствии помощи США

План Б Украины на случай прекращения помощи от США не поможет стране в конфликте с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совета Федерации Григорий Карасин. Он заметил, что ситуация становится все более тяжелой для Киева, и новые планы, рассуждения вряд ли это изменят.

В России отреагировали на украинский план Б при отсутствии помощи США
© Reuters
«Зная предприимчивость Киева, можно предположить, что там есть не только планы А и Б, но и В и Г и так далее. Но это мало что решает. Ситуация на Украине тяжелая, по всем направлениям идет ее ухудшение», — заключил политик.

На Украине рассказали о плане Б Киева при отсутствии помощи США

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева есть план Б на случай отсутствия помощи США. Это обращение к странам G7 с просьбой об увеличении размеров оказываемой поддержки с тем, чтобы компенсировать соответствующий дефицит от Штатов.

12 марта стало известно, что США передадут Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. В свою очередь советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что данного транша не хватит для удовлетворения потребностей Украины.

Политика
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