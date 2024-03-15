Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки, сообщает телеканал «Россия 1».

Уточняется, что, зная о возможных попытках прорыва госграницы , президент России Владимир Путин поручил заменить срочников на контрактников, спецназ.

Путин заявил о попытках Киева сорвать выборы ударами по мирным жителям

Как указывает РИА Новости со ссылкой на сюжет канала, формирования ВСУ в итоге попали в огневой мешок.

Ранее Путин заявил, что Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.