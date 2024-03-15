Борис Ковальчук стал замглавы контрольного управления Кремля

Борис Ковальчук назначен заместителем начальника контрольного управления президента РФ. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее Ковальчук был генеральным директором, председателем правления энергетической компании "Интер РАО". 14 марта совет директоров компании досрочно прекратил его полномочия в качестве гендиректора. Сегодня стало известно, что Ковальчук вышел из состава совета директоров.

Ковальчук входил в состав совета директоров "Интер РАО" с 2009 года. В июне 2010 года был избран председателем правления (до этого, с осени 2009-го был исполняющим обязанности).

"Интер РАО" работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находится в свободном обращении.

Контрольное управление Кремля проверяет, как федеральные, региональные органы власти и другие структуры исполняют президентские указы, законы, распоряжения и другие решения. Это же подразделение следит за выполнением поручений главы государства, контролирует реализацию его ежегодных посланий Федеральному собранию, иных программных документов. По итогам этих проверок управление информирует президента и готовит предложения по устранению нарушений.