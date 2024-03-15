Захарова: в США следят за выборами РФ так, словно выбирают лидера и себе

В США следят за выборами президента России так, словно выбирают лидера и себе. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на каждом канале в США на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют часы эфирного времени выборам президента в России.

«Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, и заодно — человека, который будет еще немного управлять США. Ну, так они это подают», — сказала Захарова.

Она напомнила, что еще давно в Вашингтоне говорили, что Москва выбирает американского президента, а теперь не могут «соскочить» с темы зависимости выборов США от выборов в РФ.

Также Захарова указала на активизацию интереса к выборам в России на Западе.

«За тем, как мы выбираем своего президента, не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть, знаете, "мал клоп, да вонюч", пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что «с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации» Запада — это «беспрецедентная история».